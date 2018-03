Das Weite hat ein Autofahrer am Donnerstag, zwischen 12 und 18.10 Uhr gesucht, nachdem er einen VW-Golf angefahren und einen Sachschaden von rund 1500 Euro angerichtet hatte. Laut Polizeibericht parkte das Auto im zweiten Untergeschoss des Parkhauses Untertor in der Adlerstraße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 zu melden.