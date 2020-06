Auto in Fidazhofen angefahren

Die Polizei Ravensburg vermutet, dass ein Motorradfahrer in der Nacht zum Sonntag zwischen 21 Uhr und 9.15 Uhr gegen die Front eines in Höhe des Gebäudes Fidazhofen 12 geparkten VW Touran geprallt ist und anschließend das Weite gesucht hat, ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 2 000 Euro zu kümmern, heißt es in einer Pressemitteilung. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier in Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 aufzunehmen.