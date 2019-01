Auto in der Uferstraße zerkratzt

Sachschaden von rund 3000 Euro hat ein Unbekannter angerichtet, der laut Polizeiu am vergangenen Sonntagabend zwischen 17.30 und 21.30 Uhr die linke Fahrzeugseite eines in der Ravensburger Uferstraße in Höhe der dortigen Müllcontainer abgestellten Mercedes-Benz zerkratzte. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, zu melden.