Auto in der Schiller-Straße gestreift und davongefahren

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Ravensburg, nachdem in der Friedrich-Schiller-Straße in Ravensburg am Mittwochmorgen ein am Straßenrand geparkter Seat angefahren wurde.

Der Verursacher streifte laut Polizei den Pkw seitlich und hinterließ einen Schaden von rund 1500 Euro. Im Anschluss suchte er das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0751/8033333 entgegen.