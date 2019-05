Rundherum zerkratzt ist am Sonntag zwischen 1.30 Uhr und 9.45 Uhr ein in der Bagnatostraße in Ravensburg geparktes Fahrzeug von einem Unbekannten worden. Laut Polizeibericht entstand am Auto ein Schaden von rund 6000 Euro. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, zu melden.