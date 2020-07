Auto im Parkhaus Untertor aufgebrochen

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Dienstag ein Auto aufgebrochen, dass im Parkhaus Untertor in Ravensburg abgestellt war. Laut Pressemitteilung der Polizei wurden ein Navigationsgerät und eine Jacke gestohlen.

Der Dieb zertrümmerte demnach das Fenster der Beifahrertüre und nahm das an der Windschutzscheibe befestigte Navigationsgerät und die rote Regenjacke an sich. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg nimmt unter der Telefonnummer 0751/8033333 Zeugenhinweise entgegen.