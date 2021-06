Unbekannte haben am Freitag zwischen 10 und 18.30 Uhr einen geparkten VW-Sharan im Parkhaus Gänsbühl in Ravensburg beschädigt. Laut Angaben des Fahrzeughalters sind die Beschädigungen möglicherweise auf einen Einkaufswagen zurückzuführen,teilt die Polizei mit. Die Polizei in Ravensburg bittet unter Telefon 0751/8033333 um sachdienliche Hinweise.