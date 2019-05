Auto im Kaufland-Parkhaus beschädigt

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Samstag im Parkhaus des Einkaufmarktes Kaufland in Ravensburg einen dort abgestellten Pkw beschädigt und sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1000 Euro zu kümmern. Der laut Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit rote Unfallwagen müsste rechts oder links deutlich sichtbare Streifschäden aufweisen. Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, in Verbindung zu setzen.