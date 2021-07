Auto gestreift und geflohen

Sachschaden von mehreren Hundert Euro hat ein unbekannter Autofahrer am vergangenen Wochenende in der Obereschacher Straße in Ravensburg verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, touchierte der Unbekannte zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag einen am Fahrbahnrand geparkten Nissan und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Telefon 0751/8033333 zu melden.