Auto gestreift und geflüchtet

Vermutlich der Lenker eines vorbeifahrenden Fahrzeuges hat am Donnerstag zwischen 5.50 und 18.30 Uhr einen am rechten Fahrbahnrand in Höhe des Gebäudes Zeppelinstraße 22 abgestellten Opel Vectra gestreift und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Am Verursacherfahrzeug dürfte zumindest der rechte Außenspiegel beschädigt sein, so die Polizei abschließend in ihrem Bericht.

Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333.