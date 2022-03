Auto fährt Fußgängerin in der Jahnstraße an

Eine auf einem Fußgängerüberweg die Straße überquerende 47-Jährige hat ein Autofahrer am Mittwochnachmittag in der Ravensburger Jahnstraße erfasst.

Der Fahrer war laut Polizei in Richtung Weißenau unterwegs und wollte in die Zwergerstraße abbiegen, als er in der Kurve die Frau übersah. Diese erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem BMW des 80 Jahre alten Fahrers entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.