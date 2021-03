Auto fährt auf der B 30 in die Mittelleitplanke: Fahrer unverletzt

Schaden in Höhe von mehr als 22 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr auf der B 30 in Ravensburg entstanden. Ein 56 Jahre alter Mann kam laut Polizei mit seinem VW nach einem Fahrstreifenwechsel zwischen den Anschlussstellen Weingarten und Ravensburg-Nord ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der VW, an dem ein Vorderrad herausgerissen wurde, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Freiwillige Feuerwehr rückte zur Reinigung der verschmutzten Fahrbahn an. Der 56-Jährige blieb unverletzt.