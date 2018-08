Auto fährt auf Motorrad auf

Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf der Kreuzung Zwerger-/Ziegelstraße in Ravensburg ereignete.

Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 62-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen auf der Zwergerstraße auf der linken Fahrspur und hatte eigenen Angaben zufolge einen vorausfahrenden Motorradfahrer zu spät bemerkt, der an der Kreuzung links abbiegen wollte und seine Geschwindigkeit verringerte. Beim Auffahren auf dessen Zweirad stürzte der Mann und verletzte sich. Rettungssanitäter brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, sein nicht mehr fahrbereites Motorrad wurde abgeschleppt.