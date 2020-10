Auto erfasst Radfahrerin in Ravensburg

Leichte Blessuren hat sich eine 21-jährige Radfahrerin am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ravensburger Ziegelstraße zugezogen. Laut Polizeibericht wollte die junge Frau hatte von der Straße nach links über den abgesenkten Bordstein auf den Gehweg fahren wollen, um diesen linksseitig in Richtung Zwergerstraße zu befahren. In diesem Momant fuhr ein 54-Jähriger mit seinem SUV aus einem Grundstück in die Ziegelstraße ein. Dabei touchierte dabei leicht die Radfahrerin, die zu Fall kam. Während der Schaden am Fahrrad gering ausfiel, beläuft sich dieser am Auto auf rund 1500 Euro.