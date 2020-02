Auto erfasst Radfahrer

Um kurz nach 16 Uhr am Mittwoch hat ein Autofahrer in der Straße Am Gaswerk in Ravensburg einen Fahrradfahrer erfasst und leicht verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Der 45 Jahre alte Fahrer eines VW war in Richtung Bahnhof unterwegs und wollte auf Höhe des Zollamtes nach links abbiegen. Dabei übersah er den 59-jährigen Radfahrer, der ihm entgegenkam. Am VW entstand ein Schaden von etwa 250 Euro.