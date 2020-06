Auto erfasst neunjährigen Radler

Ein 37-jähriger Autofahrer ist am Dienstagnachmittag im St.-Magdalena-Ring in Schmalegg gegen ein Kinderfahrrad geprallt. Dadurch wurde der Radfahrer, ein neunjähriger Junge, verletzte. Gegen 15.50 Uhr bog der VW-Fahrer in Schrittgeschwindigkeit an einer der Einmündungen ab. Dort kam ihm der Neunjährige entgegen. Weil der Junge mit seinem Kinderfahrrad ganz links auf der falschen Seite fuhr, hat ihn der 37-Jährige zu spät gesehen. Folge: Auto und Fahrrad stießen zusammen. Dabei verletzte sich der Junge leicht. Zur weiteren Untersuchung brachte ihn der Rettungsdienst dennoch ins Krankenhaus. Insgesamt ist bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden.