Auto erfasst Fußgängerin: Frau schwer verletzt

Von Maximilian Kroh

Was gibt es bei den heißen Temperaturen vom Wochenende besseres, als einen Besuch im Freibad? Nur gestaltet sich die Anreise ins Weingartener Freibad nach Nessenreben ohne eigenes Auto einigermaßen schwierig. Mit dem Fahrrad den Berg hinauf, kommt man schon völlig durchgeschwitzt am Freibad an, für ältere Bürger ist die Radstrecke kaum zu bewältigen. Einen Badebus gibt es schon seit drei Jahren nicht mehr. Deshalb hat sich die Stadt Weingarten etwas einfallen lassen: Am Longinusbrunnen und am Freibad stehen neuerdings „Badebänkle“.