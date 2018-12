Auto erfasst Fußgänger – Der flüchtet

Ein 24-jähriger Autofahrer hat am Samstag gegen 0.45 Uhr in der Meersburger Straße in Ravensburg einen Fußgänger erfasst, teilt die Polizei mit. Der Autofahrer, der auf der Meersburger Straße aus Richtung Weststadt kommend fuhr, musste an der Kreuzung zur Jahnstraße anhalten. Als die Ampel grün wurde und er gerade anfuhr, rannte ein Fußgänger über die Kreuzung. Der 24-Jährige erfasste den Unbekannten mit der Fahrzeugfront, der Fußgänger wurde zu Boden geschleudert. Gerade als der Autofahrer aussteigen wollte, stand der unbekannte Mann auf und rannte in Richtung Bahnhof davon. In einem Parkhaus konnte der 24-Jährige den Flüchtigen kurz danach antreffen und zur Rede stellen. Erneut rannte der scheinbar unter Alkoholeinfluss stehende Mann davon. Dieser war laut Polizeibericht etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er war dunkel gekleidet, und trug eine graue Baseballmütze und rote knöchelhohe Schuhe. Da der Unbekannte beim Wegrennen humpelte, könnte es sein, dass er sich bei der Kollision verletzt hat. Personen, die Hinweise zu dem Fußgänger geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 in Verbindung zu setzen.