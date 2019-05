Auto blieb nach Unfall auf Dach liegen

In Ravensburg ist es am Montag, 13. Mai, in der Gartenstraße auf der Höhe des Grundbuchamtes zu einem Unfall gekommen. Dabei überschlug sich ein silberner PKW und blieb auf dem Dach liegen.

Laut Polizei fuhr der silberne Wagen Richtung Weingarten, als ein anderes Autos von der Burachhöhe kommend abbog.

Vermutlich fuhr der silberne Wagen über die rote Ampel. Beim Versuch, einen Zusammenstoß zu vermeiden, überschlug sich der silberne Wagen. Alle Insassen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.