Einen Sachschaden von rund 500 Euro hat ein Unbekannter angerichtet, der in der Nacht zum Dienstag zwischen 20 und 6 Uhr laut Polizei an einem auf dem Parkplatz des Grundbuchamts in der Gartenstraße in Ravensburg abgestellten VW Polo beide Außenspiegel abschlug. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefonnummer 0751/8033333, zu melden.