Auto beim Spurwechsel übersehen

Bei einem Unfall in der Ulmer Straße in Ravensburg ist am Dienstag kurz nach 17 Uhr Sachschaden in Höhen von rund 12 000 Euro entstanden.

Laut Pressemitteilung der Polizei übersah ein 23-jähriger BMW-Fahrer beim Spurwechsel den Dacia eine 50-jährigen Frau. Beide Insassen blieben bei den Zusammenstoß unverletzt.