Auto beim Parken gerammt

Sachschaden von insgesamt etwa 4000 Euro hat eine 78-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag gegen 9.45 Uhr in der Ravensburger Zeppelinstraße verursacht. Die Frau wollte nach Angaben der Polizei in eine Parklücke einparken und rutschte dabei versehentlich mit ihrem Fuß von der Bremse aufs Gaspedal. Sie rammte daraufhin einen links der Parklücke abgestellten Wagen und schob diesen auf zwei Poller. Verletzt wurde niemand.