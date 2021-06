Auto angezündet und Kennzeichen gestohlen

Gestohlene Kennzeichen hatte ein 35-Jähriger bei sich, den eine Polizeistreife am frühen Montagmorgen in der Friedhofstraße kontrollierte. Die Beamten waren von einer Rettungswagenbesatzung zu dem an der Hand verletzten Mann gerufen worden. Weitere Ermittlungen der Polizisten zu den Kennzeichen ergaben, dass diese nicht nur gestohlen waren, sondern dass jemand an den zugehörigen Autos teilweise die Scheiben eingeschlagen hatte. An einem Auto hatte jemand zudem versucht, ein Feuer zu legen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 35-Jährige mit den Taten in Verbindung steht. Gegen ihn läuft deshalb ein Strafverfahren.