Auto angefahren und geflüchtet

Gegen 9.15 Uhr am Montagmorgen wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ziegelstraße ein VW Golf angefahren. Das teilt die Polizei mit. Der unbekannte Verursacher hinterließ an dem Wagen einen Schaden von rund 1000 Euro und suchte im Anschluss das Weite, ohne den Vorfall zu melden. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und schließt nicht aus, dass der Schaden am Radkasten des VW von einem Lastwagen verursacht worden sein könnte. Hinweise zur Sache werden unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 entgegengenommen.