Gegen den Fahrer, der am Donnerstag zwischen 8 und 9 Uhr auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes in der Mittelöschstraße einen Pkw angefahren hat und danach flüchtete, ermittelt die Polizei Ravensburg. Der bislang nicht bekannte Lenker hinterließ an dem geparkten 1er BMW einen Schaden von rund 2.000 Euro. Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 zu melden.