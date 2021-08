Nachdem am vergangenen Wochenende ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Wangener Straße einen Pkw angefahren hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Unbekannte ergriff nach dem Unfall vor dem Gebäude mit der Hausnummer 112 die Flucht. Um den entstandenen Schaden am geparkten Audi in Höhe von etwa 1500 Euro kümmerte er sich nicht. Hinweise werden unter Telefon 0751 / 80 33 333 erbeten.