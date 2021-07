Etwa 1000 Euro Sachschaden hat ein bislang nicht bekannter Autofahrer verursacht, der am Montag kurz vor 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Georgstraße in Ravensburg einen Smart angefahren hat. Das teilt die Polizei mit.

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon.