In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Ravensburg ein am „Pfannenstiel“ abgestellter VW Touran von unbekannten Tätern aufgebrochen worden. Dabei wurde die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Zudem wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden in ihrem Bericht auf ungefähr 500 Euro.