Auto überschlägt sich: Fahrerin unverletzt

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag gegen 7 Uhr auf der Landesstraße verunglückt. Laut Polizeibericht befuhr die 22-Jährige die Landesstraße von Schlier nach Ravensburg. Kurz vor Albertshofen kam sie mit ihrem Auto vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit am Ende einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in der angrenzenden Wiese auf den Rädern zum Stillstand. Per Rettungswagen wurde die Autofahrerin vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch nach kurzer Zeit unverletzt wieder verlassen. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.