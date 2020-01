Autismus ist kein Hinderungsgrund für eine Ausbildung

Eine beliebte Berufswahl von Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung ist ein Job in der IT-Branche. Im Ravensburger Berufsbildungswerk Adolf Aich (BBW) der Stiftung Liebenau finden diese jungen Menschen eigenen Angaben zufolge ein geeignetes Umfeld, um mit der nötigen Unterstützung den Sprung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu schaffen.

„Die darf da eigentlich noch gar nicht sichtbar sein.“ Leander deutet auf die Mauer am Fuße eines Bergs auf seinem Bildschirm. Die virtuelle Landschaft ist Teil eines Computerspiels, das der angehende Fachinformatiker gerade im Rahmen eines Ausbildungsprojektes programmiert. Er stoppt den Ablauf, ein anderes Fenster auf dem zweiten Monitor öffnet sich. Hier im Quellcode müsste sich der Fehler verstecken. „Probleme erkennen, Lösungen finden“ – das mache ihm Spaß, sagt der 22-Jährige gemäß einer Pressemitteilung des BBW.

Seine Leidenschaft für Computer und Technik entdeckte Leander schon im Kindesalter. Was ihn auf seinem Weg in die berufliche Zukunft aber mehrfach zurückwarf, blieb lange unklar. Immer wieder gab es Ärger. Er flog von der Schule, kam über das Jugendamt dann in ein Internat, wo er seinen Werkrealschulabschluss machte. „Ich wusste schon, dass irgendwas mit mir ist, aber ich konnte es nicht betiteln.“ Erst im BBW in Ravensburg, wohin es ihn zunächst zur Berufsvorbereitung verschlug, erhielt er dann endlich den Befund: Er ist vom Asperger-Syndrom, einer Form von Autismus, betroffen. Für ihn sei die Diagnose eine Erleichterung gewesen, berichtet er.

Damit ist Leander kein Einzelfall, wie Stefan Thelemann, Leiter des Fachdienstes Diagnostik und Entwicklung, in dem Schreiben erklärt: „Es gibt hochfunktionale Autisten, die in der Schule oder auch im Studium zunächst noch ganz gut klarkommen. Erst, wenn es um komplexe soziale Aufgaben geht, wenn die vorgegebenen Strukturen verlorengehen, gibt es Probleme.“ Dann würden sie unter anderem im BBW landen, um hier eine Ausbildung zu machen – in einem Umfeld, das ihnen das ermöglicht.“ Und dieses Umfeld biete autismusgerecht ausgestattete Arbeitsplätze mit reizarmer Atmosphäre, kleine Berufsschulklassen, genügend Auszeiten, geschulte Ausbilder, professionelle psychologische Begleitung durch den Fachdienst und ein behutsames Heranführen an den allgemeinen Arbeitsmarkt. Partnerbetriebe, in denen Praktika absolviert werden können, stünden in engem Kontakt mit dem BBW.

Unter diesen Bedingungen gelingt dann auch der Einstieg ins Berufsleben. So haben fast alle Fachinformatik-Absolventen des Sommers 2019 – die Hälfte davon Autisten – gleich nach ihrem Abschluss eine Beschäftigung gefunden, so BBW-Ausbilder Uwe Weißenrieder. Sowieso sind IT-Berufe unter Autisten sehr beliebt. „Nicht jeder Mensch mit Autismus ist gleich“, betont Thelemann.

Autisten bewegen sich, ohne es rechtzeitig zu merken, oft an ihrer Belastungsgrenze und überschreiten diese – mit entsprechenden negativen Folgen für den Betroffenen und das Umfeld. Um dem vorzubeugen, sind regelmäßige Pausen wichtig. So haben sie jeweils am Vor- und Nachmittag, zusätzlich zur Frühstücks- und Mittagspause, noch eine weitere Fünf-Minuten-Auszeit zur freien Verfügung. „Dann geht man zum Beispiel raus auf den Balkon, um den Kopf frei zu bekommen“, sagt Leander und kehrt anschließend wieder mit neuer Energie zurück an die Bildschirme. Vielleicht findet sich ja heute noch der fehlerhafte Code im Computerspiel.