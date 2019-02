Auszubildende wollen in Ravensburg Jugendliche für ihre Berufe begeistern

Die 15. Ravensburger Bildungsmesse kam gut an. Durchweg positive Rückmeldungen zumindest gab es am Samstag, dem letzten Messetag, von Ausstellern, Veranstaltern und Besuchern in der Oberschwabenhalle. Die Messestände von Firmen, Schulen und Hochschulen, Einrichtungen und Organisationen waren dicht umlagert. „Hier bekomme ich Informationen auf Augenhöhe“, freute sich der angehende Abiturient Oliver Thoma aus Bad Waldsee. Er lobte die große Branchen- und Angebotsvielfalt der 135 Aussteller. „Ich möchte später gerne was im Bereich Informatik machen, da habe ich hier richtig gute Wahlmöglichkeiten.“ Einen Praktikumsplatz zum Reinschnuppern hat er auf der Messe bei einem Unternehmen bereits vereinbart.

Heute sei in Sachen Auszubildende das Firmenmarketing gefragt, waren sich viele Aussteller einig. Die Konkurrenz schlafe nicht, daher sei es wichtig, die Vorzüge des eigenen Unternehmens zu kommunizieren. Die Bildungsmesse biete dafür eine tolle Gelegenheit. „Wir haben definitiv gute Kontakte gehabt“, freute sich Stefan Paul, Bezirksleitung von Deichmann. Das Schuhhandelsunternehmen war zum ersten Mal auf der Bildungsmesse vertreten, um seine Ausbildungsangebote für Kaufleute im Einzelhandel oder auch Handelsfachwirte zu bewerben. Die beiden Auszubildenden Corina Obrusnik (angehende Einzelhandelskauffrau) und Suneetha Eva Enderle (angehende Handelsfachwirtin) warben mit viel Begeisterung für diese Berufswege.

Polizei stellt Laufbahnen vor

Von einer regen Nachfrage und „ernstzunehmenden guten Kontakten“ berichtete auch Joachim Biller vom Polizeipräsidium Konstanz. Manche Jugendliche kämen schon mit ganz konkreten Vorstellungen an den Messestand, andere wiederum seien überrascht, welche Berufs- und Karrieremöglichkeiten es bei der Polizei gebe. Auch viele Mädchen und Frauen zeigten sich an einer Polizei-Laufbahn interessiert, so Biller.

Besonderes Augenmerk zog die Firma fpt aus Amtzell auf sich. Am Messestand des Robotik-Unternehmens erhielten die Besucher nicht nur Informationen aus erster Hand zu den unterschiedlichen gewerblich-technischen und kaufmännischen Ausbildungsangeboten oder dualen Studienmöglichkeiten des Unternehmens. „Wir suchen auch Köche, Restaurantfachleute und Fachkräfte im Gastgewerbe“, sagte Christian Marz, Restaurantleiter des zu fpt gehörenden Sterne-Restaurants Schattbuch. Beide Bereiche – Robotik-Unternehmen und Gastronomie – seien stark nachgefragt worden, freute er sich mit Jens Kuntzemüller, der derzeit BWL mit Schwerpunkt Messe-, Kongress- und Eventmanagement bei fpt studiert. Er warb für die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten im Unternehmen und berichtete von qualitativ hochwertigen Kontakten.

Physiotherapie plus Studium kommt gut an

Erfreut über das große Interesse an allen drei Messetagen zeigten sich auch Talisa Klemm und Vincent Eby, beide Schüler an der Physiotherapie-Schule Konstanz. Die dreijährige Ausbildung zum staatlich geprüften Physiotherapeuten eröffne viele Chancen – nicht zuletzt durch die Möglichkeit, ausbildungsbegleitend mit einem Bachelorstudium für Physiotherapeuten zu beginnen.

Veranstaltet wurde die Bildungsmesse auch in diesem Jahr in der Kooperationsgemeinschaft von Agentur für Arbeit, IHK Bodensee-Oberschwaben, Kreishandwerkerschaft Ravensburg, Landkreis Ravensburg und Staatlichem Schulamt Markdorf. Mehr als 4000 Schüler in Schulklassen hatten sich in diesem Jahr zum Messebesuch angemeldet, berichtete Messeorganisator Albert Schmid von der Messe Süd A&T Schmid zufrieden. An den Messetagen hätten Studierende der DHBW Ravensburg jetzt eine breit angelegte Umfrage durchgeführt, um eine externe Evaluierung vorzunehmen, so Schmid weiter. „Für uns ist es wichtig zu sehen, was bei der Bildungsmesse gut ist und wo Verbesserungen gemacht werden können.“