Auszeichnung für Filme von DHBW-Mediendesignern

Zwei Filme von Mediendesignern der DHBW Ravensburg sind nun ausgezeichnet worden.

„Vielleicht“ punktete beim Deutschen Jugendfilmpreis, „Aye Aye!“ beim Deutschen Generationenfilmpreis. Verliehen wurden die Preise beim Bundesfestival Film in Hildesheim. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, gab es für den Deutschen Jugendfilmpreis 661 Einreichungen, eine der 18 Auszeichnungen ging dabei an Hanna Viellehner, Sophia Stöhr und Lena Schell für ihren Animationsfilm „Vielleicht“. Dabei geht es um die Generation Y und ihre Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen. Ist der Deutsche Jugendfilmpreis ein bundesweites Forum für Filme von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, so hat es sich der Deutsche Generationenfilmpreis zum Ziel gesetzt, junge und ältere Filmschaffende zusammenzubringen und die Auseinandersetzung junger Filmleute mit dem Alter und dem Altern zu fördern. Zwölf Filme wurden nun ausgezeichnet, und einer davon ist „Aye, Aye!“ von den DHBW-Ravensburg-Mediendesignern Aruna Gallas, Julia Maier und Majda Sehovic. Ihr animierter Kurzfilm handelt von Jonte, einem an Demenz erkrankten Seemann, und was in seinem Kopf passiert, wenn die einfachsten Dinge plötzlich zum Problem werden. Die Filme sind auf der Homepage www.mediendesign-ravenburg.de zu sehen.