Auswärts muss der FV Ravensburg nachlegen

Landesliga: FV Ravensburg II – FV Olympia Laupheim (So., 13 Uhr):

Nach dem fünften Spieltag ist der FV Ravensburg II in der Fußball-Landesliga punktgleich mit dem damaligen Spitzenreiter VfB Friedrichshafen Tabellenzweiter gewesen. Weitere fünf Spiele später sind jedoch nur noch drei Punkte dazugekommen – die U23 ist aus dem Tritt geraten und steckt im Niemandsland der Tabelle fest. Am Sonntag (13 Uhr) wartet im Tabellenzweiten FV Olympia Laupheim die nächste schwere Aufgabe.

Nach der jüngsten Heimniederlage gegen den FV Rot-Weiß Weiler meinte der U23-Trainer Gerhard Grünhagel bereits: „Jetzt haben wir den Anschluss an die vorderen Plätze erst mal verloren.“ Das gilt für die junge Ravensburger Mannschaft noch viel mehr nach der Pleite beim TSV Riedlingen. Als Tabellenachter hat der FV II bereits acht Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter FC 07 Albstadt. Laupheim und Weiler haben sechs Punkte Vorsprung auf die U23 – mit einem Sieg am Sonntag könnte Ravensburg also immerhin an Laupheim dranbleiben. (tk)