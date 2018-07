Austausch: FV kooperiert mit der FG 2010

Mit dem SC Freiburg hat der FV Ravensburg bereits eine Kooperation in die Wege geleitet. Junge talentierte Spieler des FV können zum Probetraining nach Freiburg, auch die Ravensburger Trainer können bei den Übungseinheiten der Freiburger hospitieren. Einen ähnlichen Weg geht der FV nun mit der FG 2010 Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zußdorf. Laut Josef Hatzing, Jugendkoordinator bei der FG 2010, gebe es in Wilhelmsdorf den ein oder anderen Jugendspieler, der bei der FG quasi unterfordert sei.

Künftig sollen diese jungen Fußballer beim FV Ravensburg weiter ausgebildet werden. Ein Vereinswechsel ist durch den Kooperationsvertrag nicht mehr zwingend nötig. „Spieler der FG 2010 können über einen längeren Zeitraum beim FV trainieren“, sagt der FV-Jugendleiter Werner Seeger. Dort hätten sie die Möglichkeit, sich mit Gleichwertigen zu messen. Sollten die FG-Spieler sich in Ravensburg nicht wohlfühlen, „ist ein Rückwechsel gar kein Problem“, sagt Seeger.

Profitieren können von der Kooperation vom Achtjährigen bis zum A-Jugendlichen alle talentierten Fußballer. Und die FG-Trainer. Sie können, ähnlich wie ihre Ravensburger Kollegen, nach Freiburg fahren und sich die dortigen professionellen Strukturen aus der Nähe anschauen. Seeger bringt die Inhalte der Kooperation zwischen Ravensburg und Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zußdorf auf einen Nenner: „Alles, was der FV in der Kooperation mit Freiburg macht, kann die FG 2010 auch machen.“ Vereinbart worden sind zudem Freundschaftsspiele bei der Jugend und den Aktiven. „Etwa einmal pro Jahr soll es ein Testspiel unserer Verbandsliga-Mannschaft gegen die erste Mannschaft der FG geben“, sagt Seeger.

Außerdem wolle man sich bei Sichtungen austauschen. Talente sollen auf diese Weise besser gefunden und ausgebildet werden. Talente wie Ufuk Akyol. Der Oberliga-Spieler der Ravensburger C-Junioren darf vom 31. Januar bis 5. Februar zu einem Sichtungsturnier des türkischen Fußballverbandes nach Kusadasi reisen. Akyol kann dadurch in die türkische Jugendnationalmannschaft berufen werden. Eingeladen wurde der 13-Jährige vom ehemaligen Dortmunder Fußball-Profi Erdal Keser. Der ist technischer Direktor des türkischen Verbandes. „Anfang Februar hat er per Fax um die Freigabe für Ufuk Akyol gebeten“, sagt Seeger. „Für uns ist das natürlich super, wenn der türkische Verband auf uns zukommt.“ Eine Absage kam daher nicht infrage. Auch wenn die C-Junioren des FV zeitgleich beim Hallenturnier um den „Putzmeistercup“ in Bernhausen antreten. „Da wollte Ufuk Akyol unbedingt hin“, sagt Seeger. Schließlich sind auch dort in der Halle Scouts aller möglichen Vereine vertreten. Da wollen sich die Ravensburger Junioren natürlich präsentieren. und vielleicht auch bald talentierte Fußballer der FG 2010.