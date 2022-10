Ausstellungen und Fachvortrag zum 40-jährigen Bestehen

Der Verein Frauen und Kinder in Not, Träger des örtlichen Frauen- und Kinderschutzhauses sowie der Beratungs- und Interventionsstellen in Ravensburg und Wangen, begeht sein 40-jähriges Bestehen mit einer Ausstellung in der Kirche St. Jodok vom 11. bis 25. Oktober und einer Jubiläumsfeier mit Fachvortrag, am Donnerstag, 20. Oktober, um 17 Uhr in der Zehntscheuer.

„Die Töchter und Söhne zwischendrin“ stehen im Mittelpunkt des Fachvortrags von Professorin Barbara Kavemann, die laut Pressemitteilung über langjährige Forschungserfahrung zu den Auswirkungen von Häuslicher Gewalt auf Kinder und Jugendliche verfügt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit bei einem Imbiss miteinander ins Gespräch zu kommen.

In der Ausstellung in St. Jodok finden sich Materialien aus der Arbeit mit Gewaltbetroffenen vor Ort unter dem Blickwinkel „Was hat mir geholfen und was möchte ich weitergeben?“. Daneben sind Stimmen und Gesichter von Wegbegleiterinnen und Kooperationspartnern des Vereins aus vier Jahrzehnten zu entdecken. Daten und Zahlen zur Situation in der Region sowie Eindrücke von der Beteiligung an weltweiten Sensibilisierungskampagnen runden die kleine Ausstellung ab.

Am Sonntag, 16. Oktober, um 19 Uhr wird der Gottesdienst „Offene Mitte“ auf Solidarität und Zuversicht ausgerichtet sein. Vereinsfrauen und Mitarbeiterinnen werden da sein zu Begegnung und Austausch. Ebenso während der kleinen Eröffnung der Ausstellung am Dienstag, 11. Oktober, um 17 Uhr.