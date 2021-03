Die Galerie 21.06 Ravensburg präsentiert von Samstag, 20. März, an die Ausstellung „Zwischen Himmel und Erde“. Dabei zeige sich ein Dialog zwischen der oberschwäbischen Land-Art-Pionierin Christiane Lehmann aus Wilhelmsdorf und dem Dresdener Meisterschüler Michael Merkel, heißt es in der Ankündigung der Galerie.

Demnach kommentieren Christiane Lehmann und Michael Merkel die gesellschaftspolitische Debatte über den Umweltschutz aus der Sicht einer Künstlerin und eines Künstlers: „Mit ihren hochästhetischen Kunstwerken führen sie uns die Schönheit und die Erhabenheit der Natur vor Augen“, heißt es darin. Der Respekt vor der Natur sei bei beiden künstlerischen Positionen groß, entsprechend magisch und sinnlich, gewissenhaft und eindrucksvoll seien die Ergebnisse.

Christiane Lehmann hat zunächst Zahnmedizin studiert und promoviert, um sich dann beruflich zu verändern. Zunächst absolvierte sie eine Kunsttherapie-Ausbildung, um im Anschluss das Studium der Freien Kunst an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft Alfter draufzusatteln. Sie will sich künstlerisch äußern, Spuren hinterlassen und Gedanken anstoßen. In der Region bekannt ist die Künstlerin seit mehr als zwei Jahrzehnten als Initiatorin des Land-Art-Pfades im Pfrungener Ried in Wilhelmsdorf. So wundert es nicht, dass ein zentrales Material der Künstlerin Torf-Soden sind, mit denen sie installativ arbeitet.

Michael Merkel ist ausgebildeter Holzbildhauer, studierter Germanist, Kulturwissenschaftler, Kunsthistoriker und akademischer Künstler. Zurzeit absolviert er sein Studium als Meisterschüler bei Monika Brandmeier an der HfBK Dresden. Neben kuratorischen Tätigkeiten stellte er bereits mehrfach im In- und Ausland aus.

Seit seiner spontanen Besteigung des Olymps in Griechenland 2016 ist Michael Merkel den Bergen verfallen. Er veröffentlichte das Buch „Götter und Gipfel“, das einen kulturhistorischen Einblick in die Thematik bietet und fertigte zahlreiche Zeichnungen an, welche die verschiedenen Facetten der Hochgebirge beleuchten. Die größtenteils fotorealistischen Arbeiten entstehen unter großem Aufwand, mit Geduld und Präzision und bilden damit ein Pendant zum Erlebnis des Aufstiegs. Merkels Arbeiten sind erstmals in einer süddeutschen Galerie zu sehen!

Die Ausstellung , die bis zum 3. April gezeigt wird, ist Donnerstag und Freitag jeweils von 14 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 13 Uhr und jederzeit nach Vereinbarung zu sehen.Terminbuchungen sind auch spontan jederzeit möglich.