Ausstellung zum Welt-Alzheimertag in Weissenau

Anlässlich des Welt-Alzheimertages am Mittwoch, 21. September, um 16 Uhr veranstaltet die Abteilung Alterspsychiatrie und -psychotherapie des ZfP Südwürttemberg in Weissenau eine Vernissage mit Bilderausstellung. Der Titel der Ausstellung lautet „Heute ganz in Farbe! – Wenn Menschen mit Demenz malen“. Dazu gibt es Erläuterungen von Ergotherapeutin Sonja Welschen. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung durch das Ensemble petite reprise. Die Ausstellungeröffnung ist im Foyer des Zentralgebäudes (Gebäude 42) des ZfP Südwürttemberg am Standort Weissenau in Ravensburgatt. Die Ausstellung wird vier Wochen lang zu sehen sein. Foto: ZfP