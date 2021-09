Ausstellung zeigt Bilder zum Thema Kinderrechte und Beteiligung

Die Kinderstiftung Ravensburg und InKultuRa haben in den Sommerferien mit Kindern zum Thema Kinderbeteiligung und Kinderrechte Bilder für den Interkulturellen Kalender gestaltet. Diese Bilder werden nun in der Kreissparkasse am Marienplatz in Ravensburg und später in Weingarten ausgestellt. Beim Ferienangebot drehte sich alles um das Thema Kinderrechte und Beteiligung. Ihre Gedanken setzten die Kinder und Jugendlichen unter Begleitung der Künstlerin Ulrike Liebsch aus Wangen kreativ um. Ganz nach dem Motto „Einfach mal machen“ konnten sie verschiedene Materialien und Techniken ausprobieren und ihre Ideen auf Leinwand bringen. Entstanden sind dabei zwölf unterschiedliche Werke, die zeigen, was den jungen Menschen wichtig ist. Mit diesen Bildern wird nun ein interkultureller Kalender gedruckt, der an verschiedene Institutionen und Personen verschenkt wird. Ausstellung während den Wochen der Internationalen Nachbarschaft vom 24. September bis 9. Oktober in Ravensburg und während der Weingartener Tage der Demokratie vom 15. bis 30. Oktober im Haus der Familie in Weingarten. Foto: Kinderstiftung