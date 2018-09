Ausstellung zeigt Arbeiten von Detlev Waschkau und Pete Kilkenny

In der Herbstausstellung „Gross statt Idyll“ präsentiert die Galerie 21.06 vom 28. September 21. November zwei Künstler im Dialog. In den Werken des Berliner Bildhauers und Malers Detlev Waschkau dient die Stadt als Bühne. Den öffentliche Raum nutzt der Künstler als Kulisse für urbane Lebensqualität, seine Ansichten und Großstadtperspektiven stecken voller Leben und Transformation, heißt es in der Pressemitteilung. Der aus Irland stammende Pete Kilkenny lebt heute in Bayern. Dort entstehen seine Kuh-Bilder auf Zeitungspapier. Eine Jahres-Serie auf der Süddeutschen Zeitung brachte ihm laut Mitteilung den internationalen Durchbruch. Unkonventionell und leidenschaftlich kokettiere Kilkennys Zeitungsporträts mit dem heimatlich geprägten Idylle-Begriff. Die Ausstellung wird am Freitag, 28. September, ab 18 Uhr zur Kunstnacht in Ravensburg eröffnet. Um 19 Uhr gibt es ein „Intermezzo“ mit dem Ersten Bürgermeister Simon Blümcke. Beide Künstler sind anwesend. Foto: Galerie 21.06