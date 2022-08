Ausstellung „Unterwegs in Afrika“ in Ravensburger Mehrgenerationenhaus

Noch bis zum 28. September zeigt die Ravensburger Malerin und Zahnärztin Steffi Schmitt-Langer in ihrer Ausstellung „Unterwegs in Afrika“ im Mehrgenerationenhaus Gänsbühl, Herrenstraße 43, in Ravensburg ihre Werke. Dort hält sie am Montag, 26. September, ab 19 Uhr einen Vortrag und berichtet laut Ankündigung anhand von Fotos über ihre Arbeit in Kenia.

Seit 2010 arbeitet Schmitt-Langer ehrenamtlich für die Organisation „Dentists for Africa“. Bis 2019 flog sie regelmäßig mit ihrem Team in das ostafrikanische Land, um dort in den ärmsten Regionen des Landes besonders den Kindern eine zahnärztliche Notversorgung zukommen zu lassen. In diesem Herbst soll nun die nächste Reise dorthin stattfinden.

Auf Reisen und Safaris durch das Land nimmt Frau Schmitt-Langer die Schönheit von Kenia auf und hält sie in kraftvollen Farben in ihren Bildern fest.

Die Ausstellung kann im Mehrgenerationshaus Gänsbühl werktags von 9 bis 18 Uhr besichtigt werden. Die Bilder sind bis zur Kunstnacht am 23. September gesehen werden und können zugunsten des sozialen Projekts erworben werden.