Ausstellung, Live-Painting und Live-Konzert mit Barbara Clear

Barbara Clear ist Musikerin, Malerin, Designerin und Kunstproduzentin. Mit ihrem gesamten Spektrum kommt Clear nach Ravensburg in den Schwörsaal, am Donnerstag, 14. Februar, und Freitag, 15. Februar, im Rahmen ihrer „Kampfelfenland“-Tour. Die Ausstellung ist an beiden Tagen ab 19 Uhr geöffnet. Am 14. Februar ist ab 20 Uhr Live-Painting. Am 15. Februar stellt Clear ab 20 Uhr ihre neuen Songs und Folk- und Rockklassiker vor. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen. Tickets können auf www.barbara-clear.de kostenfrei bestellt werden. Foto: Veranstalte