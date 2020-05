Ausstellung in der Galerie „21.06“ verlängert

Die Ausstellung „It’s a kind of magic“ mit experimenteller Fotografie von Wolfgang Ganter und Glasskulpturen von Julius Wieland in der Galerie „21.06“ in der Marktstraße in Ravensburg wird bis Samstag, 6. Juni, verlängert. Die Ausstellung, deren Vernissage am 27. März bereits coronabedingt ausfallen musste, sollte ursprünglich am 23. Mai enden. Jetzt, wo ein Besuch der Galerie unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen wieder möglich ist, möchte es die Galerie Besuchern ermöglichen, sich die Werke doch noch anzusehen. Die Galerie ist von Mittwoch bis Freitag von 12 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Individuelle Termine können unter der Telefonnummer 0751 / 16556 vereinbart werden.