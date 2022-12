Ausstellung „in between“ eröffnet im Kunstverein

Der Neue Ravensburger Kunstverein zeigt von 8. Januar bis 26. März die Ausstellung der Künstlerin Anna-Lena Huber. In der Ausstellung „in between“ zeigt die Ravensburger Künstlerin ihre neuen Werke. Die Vernissage findet am Sonntag, 8. Januar, um 16 Uhr im Kunstraum der Vereins. Der Eintritt ist frei.

In den Werken der Künstlerin Anna-Lena Huber geht es immer um Raum und Perspektive, Fläche und Farbe. Die Bilder erinnern mal vage, mal eindeutiger an Architekturen und urbane Landschaften. Sie sind sowohl Auseinandersetzung mit unseren Sehgewohnheiten, als auch Untersuchungen von Komposition und Farbe. Dabei vermischen sich Abstrahierungen mit konkreten Elementen. Die Kompositionen entwickeln sich dabei im Arbeitsprozess. So werden die Bilder Schicht für Schicht „gebaut“. Untermalungen bleiben durch Farbblitzer, Lasuren und hervortretende Kanten bewusst sichtbar. Die Künstlerin sucht die Kippmomente, in denen die Farbflächen vor dem Auge zu dreidimensionalen Körpern werden, etwas uns Bekanntes auftaucht, zur gegenständlich wahrnehmbaren Form wird – und sich wieder entzieht. Die Flächen stehen vermeintlich in einem räumlichen Zusammenhang und tun es doch nicht. Sie fügen sich scheinbar nahtlos zu architektonischen Gebilden zusammen und klappen wieder auseinander. Es bleiben Flächen, Winkel, Spalten, Überlagerungen.

Anna-Lena Huber, 1983 in Würzburg geboren, studierte Bildende Kunst an der Staatlichen Akademie der bildenden Künste in Stuttgart. Sie hat 2021 den Paul Heinrich-Ebell-Förderpreis erhalten und lebt und arbeitet in Ravensburg und Rom.