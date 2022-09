Ausstellung im Neuen Ravensburger Kunstverein zeigt Werke von Vanessa Guse

In der Ausstellung „360 grad hoch drei“ zeigt die Tettnanger Künstlerin Vanessa Guse ihre neuen Werke im Neuen Ravensburger Kunstverein in der Möttelinstraße 17. Die Ausstellung läuft vom 15. September (Vernissage ab 19 Uhr) bis zum 30. Oktober geöffnet und ist an jedem Sonntag von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Bei Guse heißt es laut Pressemitteilung nicht nur, Farbe in einer Dimension zu erleben, sondern Farbe zu sehen, zu erkennen, mit ihr zu spielen und die Wirkung der Nuancen und ihren Verläufen voll auszureizen. Kombinierte Farbpaare und ihre untergeordneten Zwischentöne lassen magnetische Symbiosen entstehen – Töne, die sich anziehen, die sich absetzen oder gegenseitig zum Knallen bringen. Manche dieser Werke sind schlicht gehalten, andere bekommen noch ein Topping aus Beton oder gegossenen Blattgoldtellern. Tausende von Kilometern Nähgarn werden auf Hunderte von Nägeln gespannt und ergeben 3D-Effekte.

Vanessa Guse lebt als freie Künstlerin in Tettnang. Bis 2015 arbeitete sie künstlerisch in Richtung Pop-Art, hauptsächlich mit Acryl, Kreide und Öl, seit 2016 mit Nähgarn.