Ausstellung „Ganz schön charmant“ eröffnet in Ravensburg

„Ganz schön charmant“ ist der Titel einer neuen Ausstellung in der Ravensburger „Galerie 21.06“. Die Ausstellung ist erstmals am Wochenende 19. und 20. November jeweils von 11 bis 15 Uhr in den Räumen der Galerie in der Grüner-Turm-Straße 24 zu sehen. Die Künstlerinnen Xenia Hartok und Susanne Kraißer zeigen Malerei und Skulptur bis zum 19. Januar 2023. Sie beschäftigen sich laut Ankündigung „mit der modernen Frau, die lässig, fröhlich, selbstbewusst und manchmal auch etwas überdreht ihr Leben meistert und dabei niemals die Contenance verliert, oder etwa doch?“. Am Samstag, 19. November, wird die Malerin Xenia Hartok persönlich anwesend sein. Das Foto im Anhang zeigt die Künstlerin im Sommer 2022 an der Akademie der Bildenden Künste in München. Foto: Galerie 21.06