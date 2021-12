Ausstellung der TelefonSeelsorge in der Kreissparkasse im Waaghaus

Die ökumenische Einrichtung Telefonseelsorge in Ravensburg stellt ihre Arbeit bis 31. Dezember in Bildern in der Kreissparkasse am Waaghaus in Ravensburg aus und wirbt damit auch für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. An 365 Tagen bieten die 96 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telefonseelsorge in Ravensburg rund um die Uhr Menschen ein offenes Ohr für persönliche Probleme, Sorgen, Ängste und schwierige Lebensphasen. Zusätzlich bietet die Telefonseelsorge über Mail und Chat schriftliche Beratung an. Alle ehrenamtlichen Mitarbeitende haben eine knapp zweijährige Ausbildung hinter sich. Träger der Telefonseelsorge in Ravensburg sind die katholischen Dekanate und die evangelischen Kirchenbezirke der Region Allgäu-Oberschwaben-Bodensee. Zuschussgeber sind die Landkreise und Städte dieser Regionen. Spenden sind willkommen. Interessierte können sich unter Telefon 0751/3597770, oder info @ telefonseelsorge-ravensburg.de melden.