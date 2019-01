Ausstellung beleuchtet das Leben von Anne Frank

Seit 2012 ist die Wanderausstellung „Deine Anne – Ein Mädchen schreibt Geschichte“ in Deutschland unterwegs. Jetzt kommt sie nach Ravensburg. Sie widmet sich der Lebensgeschichte Anne Franks.

Im Frühjahr 1945, vor fast 75 Jahren, starb Anne Frank im Konzentrationslager Bergen-Belsen, vermutlich an Fleckfieber. 1929 in Frankfurt am Main geboren, floh sie mit ihrer Familie bereits kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in die Niederlande. Von 1942 an versteckten sich die Franks in einem Hinterhaus in Amsterdam, hier schrieb Anne ihr berühmtes Tagebuch. 1944 wurden die Bewohner des Verstecks verhaftet und deportiert. Nur Annes Vater Otto Frank überlebte. 1947 veröffentlichte er ihr Tagebuch.

Die Ausstellung „Deine Anne – Ein Mädchen schreibt Geschichte“ wurde vom Anne-Frank-Haus Amsterdam gemeinsam mit dem deutschen Anne-Frank-Zentrum in Berlin entwickelt. Sie rückt die Lebensgeschichte des Mädchens in den Mittelpunkt, richtet sich explizit auch an Jugendliche und fördert nach Aussage des Anne-Frank-Zentrums „damit die Auseinandersetzung mit Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung und der Bedeutung von Freiheit, Gleichberechtigung und Demokratie“.

Kern des Konzepts ist die Beteiligung von Jugendlichen, die andere junge Leute durch die Ausstellung führen. Präsentiert werden Bilder, Texte, kurze Filme und Audiostücke. Sie erzählen in mehreren Abschnitten von der Kindheit Anne Franks in Frankfurt am Main, der Flucht der jüdischen Familie in die Niederlande, das Leben in Amsterdam, die Zeit im Versteck im Hinterhaus sowie die Deportation der Familie in Konzentrationslager. Die Ausstellung ordnet das persönliche Schicksal Anne Franks in den historischen Rahmen der damaligen Zeit ein und beleuchtet zudem die Geschichte ihres Tagesbuchs seit dessen Veröffentlichung.

Veranstalter der Ausstellung „Deine Anne – Ein Mädchen schreibt Geschichte“ sind die Städte Ravensburg und Weingarten, der Verein Tavir, die Gesellschaft für christlich-jüdische Begegnung, das Denkstättenkuratorium NS-Dokumentation Oberschwaben, das Demokratiezentrum Oberschwaben sowie Schwäbisch Media. Ausstellungsort ist das Foyer von Schwäbisch Media in der Karlstraße 16 in Ravensburg.

Die Ausstellung läuft vom 6. bis 28. Februar. Sie ist während der Öffnungszeiten des Medienhauses zu sehen (Montag bis Donnerstag 8.30 bis 18 Uhr, Freitag 8.30 bis 17 Uhr). Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung wird begleitet von einem umfassenden Rahmenprogramm, über das die „Schwäbische Zeitung“ noch gesondert berichten wird. Infos gibt es auch unter www.ravensburg.de.