Ausstellung über Allgäuer Kunst-Atelier

Der Kunstverein Justitia lädt ein zur Vernissage der Ausstellung „Atelier K4“ am Donnerstag, 15. November, um 19 Uhr im Landgericht Ravensburg. Das Atelier K4 ist ein Künstlerhaus in Heimenkirch im Allgäu, heißt es in der Ankündigung. Die Atelierräume befinden sich demnach in einem Jugendstilhaus im Dorfkern, das elf Künstlerinnen reichlich Platz und Ambiente für freies Schaffen bietet. Die Ausstellung zeigt einen repräsentativen Querschnitt der Werke. Die Ausstellung wird bis zum 15. Februar 2019 gezeigt und ist Montag bis Donnerstag von 8 bis 16.30 Uhr und freitags von 8 bis 15.30 Uhr geöffnet.