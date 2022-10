Ein unbekannter Täter hat an einem Auto in der Ravensburger Schubertstraße den rechten Außenspiegel eines Autos abgetreten. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag, wie die Polizei mitteilte. An dem Renault sei ein Schaden von mindestens 250 Euro entstanden. Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/803 3333 zu melden.