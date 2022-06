An zwei Fahrzeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Friedhofstraße auf Höhe der dortigen Gärtnerei abgestellt waren, haben Unbekannte jeweils beide Außenspiegel abgerissen. Laut Polizeibericht wird der Sachschaden insgesamt auf gut 1000 Euro geschätzt. Personen, die in der Tatnacht Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0751/8033333 mit den Ermittlern des Polizeireviers Ravensburg in Verbindung zu setzen.